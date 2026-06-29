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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 20 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداول 20 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
تداول 20 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرته 12 سفينة، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة على أرصفة الميناء 24 سفينة تحت الشحن والتفريغ.
وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان صحفي، اليوم/الاثنين/، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و816 طنا شملت 1800 طن علف بنجر و180 طن كسب فول صويا و1450 طن جبس و2030 طن مولاس و15 ألفا و356 طن بضائع متنوعة.
فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفا و931 طنا شملت 12 ألفا و280 طن ذرة و15 ألفا و261 طن خردة و1034 طن حديد و1210 أطنان خشب زان و9 آلاف طن فول صويا و13 ألفا و746 طن فول و400 طن بضائع متنوعة.
وأوضحت أن حركة الصادر من الحاويات بلغ 640 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3048 حاوية مكافئة.
وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164 ألفا و111 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128 ألفا و383 طنًا.
كما غادر الميناء قطار بعد أن تم تفريغ 50 حاوية 20 قدم قادمة من ميناء السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4802 حركة.

ميناء دمياط أرصفة الميناء هيئة ميناء دمياط صومعة الحبوب والغلال

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