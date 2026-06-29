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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد مخزن الأدوية الإقليمي لمتابعة أعمال ترميمه ورفع كفاءته

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي



أجرى  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة تفقدية بمبنى مخزن الأدوية الإقليمي بمديرية الشئون الصحية، والواقع داخل نطاق مستشفى الحميات بدمياط، وذلك لمتابعة أعمال الترميم والصيانة الشاملة للمبنى، والتي يتم تنفيذها من مديرية الإسكان والمرافق بدمياط.

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و المهندسة عايدة الرفاعى مدير مديرية الإسكان والمرافق

وأكد "محافظ دمياط" أن تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي يمثل أحد المحاور الأساسية للارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية، وأكد على الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأشار المحافظ إلى أن مخزن الأدوية الإقليمي يُعد من المنشآت الحيوية التي تخدم المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم جهود تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح حول أعمال التطوير التي شملت معالجة عناصره الإنشائية وتحسين بيئة التخزين، بما يسهم في الحفاظ على الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان جاهزيتها لتلبية احتياجات مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى الجهاز الهضمي

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