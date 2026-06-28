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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقدم جامعة دمياط في التصنيفات الدولية.. تفاصيل

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

حققت جامعة دمياط إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها الدولية، بعدما أعلن تصنيف U.S. News Best Global Universities نتائجه لأفضل جامعات العالم للعام الأكاديمي 2026/2027، والتي أظهرت استمرار تقدم الجامعة للعام الثالث على التوالي في أحد أبرز التصنيفات العالمية المتخصصة في تقييم الجامعات.

وجاءت جامعة دمياط في المركز (1254) عالميًا من بين 2250 جامعة شملها التصنيف هذا العام، كما احتلت المركز السابع عشر محليًا من بين 29 جامعة مصرية أدرجها التصنيف، بما يعكس التطور المستمر في أداء الجامعة على المستويين الدولي والمحلي.

وشهدت الجامعة تقدمًا ملحوظًا مقارنة بنتائج العام الماضي، حيث ارتقت  ٦٨ مركزًا عالميًا بعدما كانت تحتل المركز  ١٣٢٢ عالميًا، كما تقدمت سبعة مراكز محليًا بعد أن كانت في المركز الرابع والعشرين على مستوى الجامعات المصرية، في تأكيد واضح لاستمرار مسيرة التطور والتميز التي تشهدها الجامعة في مختلف مؤشرات الأداء الأكاديمي والبحثي.

ويأتي هذا التقدم ثمرةً للاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، والهادفة إلى الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، وتعزيز جودة الإنتاج البحثي، والتوسع في التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، إلى جانب تشجيع النشر العلمي في الدوريات الدولية المرموقة المفهرسة بقاعدتي البيانات العالميتين Scopus وWeb of Science، بما يسهم في رفع معدلات الاستشهادات العلمية وتعزيز الحضور الأكاديمي للجامعة على المستوى الدولي.

كما يعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة في دعم الباحثين، وتوفير بيئة بحثية محفزة، وتشجيع الأبحاث المشتركة ذات التأثير العلمي المرتفع، بما يرسخ مكانة جامعة دمياط بين الجامعات المصرية والإقليمية والدولية.

ويُعد تصنيف U.S. News من أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات اعتمادًا على مؤشرات البحث العلمي، حيث تستند منهجيته إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل تأثير البحث العلمي بنسبة 50%، والسمعة البحثية بنسبة 25%، والإنتاجية البحثية بنسبة 15%، والتعاون البحثي الدولي بنسبة 10%، الأمر الذي يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحتلها جامعة دمياط في مجال البحث العلمي وجودة مخرجاته.

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