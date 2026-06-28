وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في دمياط | صور

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إنجاز المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها الوزير لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة دمياط في إطار المبادرة من خلال شركات الإنتاج الحربي، وذلك بمرافقة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، وعدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمحافظة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات.

مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي

وخلال الزيارة تم الإطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمركز كفر سعد، حيث تم الوقوف على مستجدات مشروع محطة كفور الغاب بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، وما تبذله مهندسات شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) من جهود ميدانية متواصلة داخل موقع المشروع للإشراف المباشر على الأعمال لتسريع وتيرة الإنجاز والإنتهاء من المشروع في التوقيتات المقررة ووفق أعلى معايير الجودة.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة في إطار مشروع محطة أم الرزق بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، إلى جانب أعمال التشغيل بمشروع محطة المحمدية للوقوف على مدى كفاءة عمل المحطة وضمان جاهزيتها الكاملة، والتي تأتي كخطوة رئيسية وضمن الثمار المتتالية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، حيث تم تسليم المحطة ودخولها الخدمة وتساهم التوسعات الجديدة في زيادة الطاقة التصميمية للمحطة لتصل إلى 4 آلاف متر مكعب يوميًا.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئة محافظ دمياط وأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، معربًا عن تقديره لما لمسه من تقدم ملموس في معدلات إنجاز المشروعات بمحافظة دمياط والتي تشهد أعلى نسب تنفيذ، مشيدًا بروح التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية وموجهًا الشكر للسيد المحافظ على التنسيق الفعال مع مختلف الجهات المعنية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سير العمل بالمشروعات.

وأوضح "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي تضع مشروعات "حياة كريمة" على رأس أولوياتها، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية كشريك رئيسي في تنفيذ مختلف المشروعات القومية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدولة.

وأضاف الوزير أن متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا تأتي للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، ودفع معدلات الإنجاز مع ضمان الإلتزام بأعلى معايير الكفاءة والجودة بما يسهم في تحويل خطط التنمية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحظى بمتابعة مستمرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس حرص القيادة السياسية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.

وأشار "جمبلاط" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي لن تدخر جهدًا لدعم شركات المقاولات الجادة المتعثرة بسبب معوقات تنفيذية حقيقية، لتخطي أي عقبات قد تعترض سير العمل، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تأخير غير مبرر في تنفيذ المشروعات وسيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة لا تلتزم بالجداول الزمنية المحددة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، لضمان سرعة الإنجاز والحفاظ على استثمارات الدولة وتعظيم العائد التنموي منها.

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بتكثيف أعمال المتابعة اليومية، ومواصلة التنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والاستشارية لتذليل أي معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزى أن ملف مشروعات "حياة كريمة" يقع على رأس أولويات الجهاز التنفيذي لمحافظة دمياط، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها للدفع بمنظومة العمل في مختلف القطاعات، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب إنجاز وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات المتبقية تمهيدًا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، تم تفقد مستشفى فارسكور المركزي لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الإحلال والتجديد بالمستشفى، حيث تم استعراض شرح تفصيلي عن نسب التنفيذ والجدول الزمني المحدد لنهو أعمال المشروع، الذى يتم تنفيذه وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل واشتراطات GAHAR، باجمالي عدد (148) سرير على مساحة (8700) متر مربع، فى إطار خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير المستشفيات بما يتماشى مع رؤية التأمين الصحي الشامل لتوفير رعاية طبية على أعلى مستوى.