وزير الإنتاج الحربى ومحافظ دمياط يبحثان الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى فى مستهل زيارته للمحافظة التى ستتضمن تفقد عدد من محطات معالجة الصرف الصحي بقرى مركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط ووفد الوزارة والمهندس مجدي عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

ورحب الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط بالوزير على أرض محافظة دمياط، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون الدائم مع الوزارات لدعم الرؤى التنموية واستراتيجية مصر ٢٠٣٠ و خدمة المحافظة وأبنائها .

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن سعادته بزيارته للمحافظة و هنأ المحافظ وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ، و ناقش المحافظ والوزير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، كما بحثا الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقرى حياة كريمة من خلال شركات الإنتاج الحربى، والجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمرحلة الأولى.

وقد تبادل محافظ دمياط و وزير الإنتاج الحربى الدروع التذكارية تقديرًا لهذا التعاون.