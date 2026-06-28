تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية.. وتباين آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط أن غرفة تلقي الشكاوى بالمديرية لم تتلقَّ أي شكاوى بشأن امتحان مادة اللغة العربية، كما لم ترصد أي شكاوى من الطلاب داخل اللجان.

وفي سياق متصل، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة دمياط حول مستوى امتحان اللغة العربية، إذ رأى عدد منهم أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما أكد آخرون أن الأسئلة كانت تحتاج إلى وقت أطول للإجابة عنها.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن أسئلة الامتحان كانت واضحة ومباشرة، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط إلى حد كبير، إلا أن كثرة الأسئلة تطلبت وقتًا إضافيًا لإنهاء الإجابات بشكل كامل.

يُذكر أن 42 لجنة امتحانية على مستوى محافظة دمياط تستقبل 17 ألفًا و403 طلاب وطالبات بمختلف الشعب، بواقع 17 ألفًا و217 طالبًا وطالبة بالنظام الجديد، و22 طالبًا وطالبة بالنظام القديم.