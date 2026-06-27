حبس آدم وطني وكيل اللاعبين 3 سنوات غيابيا في دمياط لإدانته بتبديد مبلغ مالي بإيصال أمانة

قضت محكمة جنح ومخالفات قسم دمياط الجزئية ، غيابيًا بحبس آدم وطني، وكيل اللاعبين، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة، مع كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

تعود أوراق الدعوى، المقيدة برقم 5427 لسنة 2026 جنح قسم دمياط، أن جهات التحقيق أسندت إليه ارتكاب جريمة التبديد بالمادة 341 من قانون العقوبات، بعدما تسلم مبلغًا ماليًا من المجني عليه على سبيل الأمانة لتسليمه إلى شخص آخر، إلا أنه اختلسه لنفسه وامتنع عن رده أو تسليمه رغم مطالبته بذلك.



وأوضحت أوراق الدعوى أن المجني عليه حرر محضرًا ضد المتهم، وأرفق صورة ضوئية من إيصال الأمانة المنسوب صدوره إليه والمذيل بتوقيعه، بما يفيد استلامه المبلغ محل النزاع على سبيل الأمانة، إلا أنه لم ينفذ التزامه، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم، بعد مطالعة إيصال الأمانة وسائر أوراق الدعوى، معتبرة أن العلاقة بين الطرفين تدخل ضمن عقود الأمانة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن امتناع المتهم عن رد المبلغ أو تسليمه لصاحبه يمثل الدليل على توافر نية التبديد، ولهذا أصدرت حكمها السابق.