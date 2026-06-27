في المساجد والشوارع.. حملات للتبرع بالدم بالتنسيق بين أوقاف دمياط و مديرية الصحة

نظمت مديرية أوقاف دمياط، حملتين للتبرع بالدم، بالتعاون مع مديرية الصحة وبنك الدم الإقليمي بدمياط، وذلك أمام مسجدي السلام بالتوعية، والسبعين بمدينة دمياط الجديدة.

أُقيمت الحملتان تحت إشراف فضيلة الشيخ أحمد شعبان المصري، مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ، وبحضور فضيلة الشيخ أحمد فرحات، منسق الحملة بأوقاف دمياط، وفضيلة الشيخ إبراهيم موته، إمام وخطيب مسجد السلام، والدكتور رفعت القيعي، خطيب بمسجد السبعين.

وشهدت الحملتان إقبالًا من المواطنين ورواد المسجدين، في مشهدٍ يجسد قيم التكافل والتراحم التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية والمساهمة في توفير أكياس الدم للمرضى والمصابين.

وأكد المشاركون أن التبرع بالدم يُعد من أعظم صور العطاء الإنساني؛ لما له من أثر مباشر في إنقاذ الأرواح وإدخال الأمل إلى نفوس المرضى وذويهم، مشيدين بالتعاون المثمر بين مديرية أوقاف دمياط ومديرية الصحة في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية النبيلة.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وحرصها على ترسيخ قيم التكافل والتعاون وخدمة المجتمع، بما يُسهم في تعزيز روح المسئولية المجتمعية ونشر ثقافة العمل الإنساني بين المواطنين.