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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفوق اطباء أسنان دمياط في مسابقه التميز على مستوى الجمهورية

اطباء الاسنان
اطباء الاسنان
زينب الزغبي



أعلنت مديريه الشؤون الصحيه بدمياط ، برئاسه الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط،عن حصول  أطباء أسنان محافظة دمياط  على مراكز متقدمة في مسابقة التميز لأطباء الأسنان التي نظمتها الإدارة العامة لشئون طب الأسنان بوزارة الصحة والسكان.

وقد حققت محافظة دمياط إنجازًا مشرفًا بحصول الدكتورة إيمان عبد الهادي حسونة، رئيس قسم الأسنان بمستشفى كفر سعد المركزي، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال خدمات طب الفم وأمراض اللثة، و الدكتور أحمد إسماعيل جمعة
طبيب الأسنان بوحدة تفتيش السرو بالإدارة الصحية بفارسكور، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال خدمات علاج الجذور.

ويؤكد وكيل وزارة الصحة بدمياط أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز الذي يتمتع به أطباء الأسنان بالمحافظة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، ولمديرية الشئون الصحية بدمياط المزيد من التقدم والريادة في مختلف المجالات الطبية.

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