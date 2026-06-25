تداول 13 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.



أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27294 طن تشمل : 7500 طن علف بنجر و 800 طن كسب فول صويا و 7994 طن كلينكر و 2500 طن مولاس و 8500 طن بضائع متنوعة .



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40512 طن تشمل : 18700 طن ذرة و 8130 طن خردة و 1210 طن زيت طعام و 2300 طن بازلاء و 1172 طن خشب زان و 9000 طن فول صويا.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1336 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 330 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4056 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129073 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5781 حركة .