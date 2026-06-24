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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«ثورة 30 يونيو.. ترابط وطن وإرادة شعب» .. ندوة تثقيفية لإعلام دمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «ثورة 30 يونيو.. ترابط وطن وإرادة شعب»، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، ومديرية الأوقاف، والكنيسة، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وبرعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكدت الدكتورة مايسة المنشاوي، مدير عام إدارة إعلام شرق الدلتا، أن ثورة 30 يونيو جسّدت تلاحم الشعب المصري وإرادته في حماية الوطن وصون هويته، وأسست لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الشاملة. وأوضحت أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب ترسيخ الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء وتحمل المسؤولية.

من جانبه، أوضح المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن ثورة 30 يونيو أعادت الدولة المصرية إلى مسار البناء والتنمية، ومهّدت الطريق لتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الثورة وفرت مناخًا داعمًا لاستمرار جهود التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات.

وأكد الشيخ احمد عبد الرحمن مدير شؤون الادارات، أن ثورة 30 يونيو رسخت قيم الانتماء والمواطنة، وأسهمت في دعم ركائز الاستقرار داخل المجتمع. وأضاف أن نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز الوعي الديني المستنير، تمثل جميعها ركائز أساسية لحماية الشباب من الفكر المتطرف، ودعم الأمن الفكري والمجتمعي.

وفي كلمته، أكد نيافة القمص مرقس محروس، سكرتير مطرانية دمياط، أن ثورة 30 يونيو جسدت عمق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وأبرزت قوة الوطن في تماسك أبنائه وتكاتفهم. وأضاف أن الكنيسة تواصل أداء دورها الوطني في دعم قيم المحبة والسلام والتسامح، وترسيخ ثقافة المواطنة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة البناء والتنمية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو شكّلت نقطة تحول فارقة في مسيرة الدولة المصرية، وأرست دعائم مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، بما يجعل الحفاظ على مكتسباتها وتعزيز الوعي الوطني مسؤولية وطنية مشتركة.

دمياط محافظ دمياط ندوة إعلام دمياط

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