محافظ دمياط يشارك في مناقشة مشروعات تخرج الدفعة الذهبية بكلية الهندسة بالمنصورة الجديدة





اجرى الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، اليوم، زيارة إلى جامعة المنصورة الجديدة، حيث كان فى استقباله الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وتم عقد لقاء موسع حضره الدكتورة أميرة ياسين نائب محافظ الإسكندرية وعمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس..

كما شارك " محافظ دمياط " ف مناقشة مشروعات تخرج الدفعة الذهبية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة ،وخلال كلمته، أعرب محافظ دمياط عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل العلمي المتميز، مؤكدًا أن جامعة المنصورة الجديدة أصبحت نموذجًا رائدًا للتعليم الحديث ومنارة للعلم والابتكار وإعداد الكوادر القادرة على بناء مستقبل الوطن، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور معوض الخولي في إعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة وروح الإبداع، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأكد "المحافظ" أن ما قدمه طلاب الدفعة الذهبية من مشروعات وأفكار يعكس حجم الجهد الذي بذلوه طوال سنوات الدراسة، ويبرهن على ما يمتلكه شباب مصر من طاقات وإمكانات تؤهلهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهندسة تعد أحد أهم المجالات المرتبطة بالتطوير وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة..

كما شدد محافظ دمياط على حرص المحافظة على دعم الأفكار المبتكرة والاستفادة من الطاقات الشبابية، وتعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الإنسان وتنمية العقول الواعدة.

وفي ختام كلمته وجه محافظ دمياط الشكر لإدارة جامعة المنصورة الجديدة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور على جهودهم المخلصة، متمنيًا لطلاب كلية الهندسة دوام النجاح والتوفيق، وأن تكون مشروعات تخرجهم بداية لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء لخدمة الوطن.

ومن جانبه ،، أعرب الدكتور معوض الخولى عن سعادته البالغة بتخريج الدفعة الأولى من كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة، ورحب بمحافظ دمياط ونائب محافظ الإسكندرية، وفى كلمته وجه رئيس الجامعة تحيته للخريجين وأولياء الأمور و عميد كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس ، كما أهدى درع الجامعة إلى محافظ دمياط و نائب محافظ الإسكندرية