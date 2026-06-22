محافظ دمياط يتابع ميدانيًا جهود السيطرة على حريق مصنع دهانات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

في تحركٍ سريع وفوري، انتقل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، يرافقه اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، إلى المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، لمتابعة تطورات الحريق الذي اندلع بأحد مصانع الدهانات، والوقوف ميدانيًا على مستجدات الموقف أولًا بأول.

وأكدت المحافظة أنه تم الدفع بكافة المعدات والإمكانات المتاحة للتعامل الفوري مع الحريق والسيطرة عليه، حيث جرى تطويع معدات الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لدعم جهود الإطفاء ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة ، كما تم تقديم الرعاية الطبية والاسعافات الاولية لحالات الاختناق والاصابات الخفيفة ولايوجد وفيات

وشهدت عمليات الإخماد تدخلًا مكثفًا من جميع الجهات التابعة لمديرية الأمن والحماية المدنية، إلى جانب الاستعانة بسيارات الإطفاء وخزانات المياه فضلًا عن مشاركة معدات شركة الوسطاني للبترول، وهيئة ميناء دمياط، ومدينة الأثاث، وشركة المياه، والوحدات المحلية، وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وجمعية المستثمرين، وذلك في إطار تضافر الجهود للسيطرة على الحريق ومنع تفاقم الموقف.

وتابع محافظ دمياط ميدانيًا أعمال الإطفاء والتعامل مع الحريق، مؤكدًا تواصل التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتعامل السريع مع تداعيات الحادث والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت.

وأكد المحافظ أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من جميع الإجراءات التأمينية بالموقع.