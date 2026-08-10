نتيجة تنسيق 2026| 89.38% الحد الأدنى لاقتصاد وعلوم سياسية و86.09% للإعلام

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية.

وأظهرت البيانات المعلنة خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتيجة التنسيق، أن الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلغ 286 درجة بنسبة 89.38%.

كما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الألسن 278.5 درجة بنسبة 87.03%، فيما سجل الحد الأدنى لكلية الإعلام 275.5 درجة بنسبة 86.09%.

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية على النحو التالي:

اقتصاد وعلوم سياسية: 286 درجة بنسبة 89.38%.

الألسن: 278.5 درجة بنسبة 87.03%.

الإعلام: 275.5 درجة بنسبة 86.09%.

الآثار: 257 درجة بنسبة 80.31%.