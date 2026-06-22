حريق داخل منشأة بالمنطقة الصناعية في دمياط الجديدة.. ولا خسائر بشرية

اندلعت النيران داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة دون خسائر في الأرواح.

كان قد تلقي اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع المنطقه الصناعيه بمدينة دمياط الجديدة دون وقوع خسائر في الأرواح.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق وبالفعل تجري الآن اعمال السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.

وكشفت المعاينة الأولية أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق هو ماس كهربائى ولأن اغلب المصانع بالمنطقة الصناعية بها مواد سريعه الاشتعال مما أدى لاندلاع النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة وتجري الآن اعمال السيطرة على الحريق.