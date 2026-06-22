قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي أيام قليلة.. الإسكان تحذر من سحب الوحدات السكنية وإلغاء التخصيص
مصرع شابين في مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة
لدعم الاقتصاد الرسمي.. حوافز ضريبية لأصحاب الأنشطة غير الرسمية
اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء تدخل المشهد.. ما مصير ملايين اللاجئين في مصر؟
إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحاب "رمزي" من جنوب لبنان
بعد إعلان استقالته.. ستارمر يغادر مقر إقامته وزوجته تبكي
وزير التخطيط يتفقد جامعة النيل الأهلية ويبحث تعزيز التعاون لدعم اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة
بعد استقالة ستارمر| بورنهام أوفر المرشحين حظا لخلافته.. فكيف بدأ؟
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وفاة رجل أعمال خليجي داخل شقة بالعجوزة
وزير المالية: لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفريغ شحنة 71837 طن غاز مسال.. حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال (  BW NIVALIS ) والتى ترفع علم سنغافورة و يبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 71837 طن من الغاز المسال، بعد تراكيها بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER )  لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC  ) .


وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34741 طن تشمل : 100 طن علف بنجر و 2711 طن كسب فول صويا و 9700 طن كلينكر و 15850 طن يوريا و 6380 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27584 طن تشمل : 5500 طن ذرة و 8150 طن خردة و 950 طن زيت طعام و 1400 طن حديد و 1456 طن خشب زان و 6010 طن فول صويا و 4118 طن بضائع متنوعة .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1022 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 154 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2389 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132190 طنًا .


كما غادر 1 قطار بعد أن تم شحن 50 حاوية 20 قدم متجه الى السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6025 حركة .

دمياط ميناء دمياط حركه الصادر سفن حاويات وبضائع عامه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

ايران وبلجيكا

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026

طارق حامد

مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن طارق حامد

ترشيحاتنا

المهرجان الختامي

الليلة فرقة الأنفوشي تقدم "جنينة الأحلام" ضمن المهرجان الختامي لنوادي مسرح الطفل

تامر عاشور

كأس العالم.. تامر عاشور يطرح أغنية بحبك يا بلادي دعمًا لمنتخب مصر

شادي عبد السلام

استجابة لطلب الجمهور.. نادي سينما الأوبرا يعيد عرض ثلاثية الطريق إلى الله

بالصور

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة
نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

الشرقية.. معرض ملابس مجاني للأسر الأولى بالرعاية بفاقوس

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

تويوتا أمام القضاء بتهمة سرقة فكرة شركة ناشئة

تويوتا
تويوتا
تويوتا

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد