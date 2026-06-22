تفريغ شحنة 71837 طن غاز مسال.. حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( BW NIVALIS ) والتى ترفع علم سنغافورة و يبلغ طولها 295 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 71837 طن من الغاز المسال، بعد تراكيها بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC ) .



وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34741 طن تشمل : 100 طن علف بنجر و 2711 طن كسب فول صويا و 9700 طن كلينكر و 15850 طن يوريا و 6380 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27584 طن تشمل : 5500 طن ذرة و 8150 طن خردة و 950 طن زيت طعام و 1400 طن حديد و 1456 طن خشب زان و 6010 طن فول صويا و 4118 طن بضائع متنوعة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1022 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 154 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2389 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132190 طنًا .



كما غادر 1 قطار بعد أن تم شحن 50 حاوية 20 قدم متجه الى السخنة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6025 حركة .