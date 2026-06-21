74 % .. محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويتواصل مع الأوائل للتهنئة

اعتمد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم ، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

وتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية العامة ٣٣٦٣١طالبا وطالبة، حضر منهم ٣٢٨٩٦طالبا ونجح ٢٤٣٤٦ طالبا ، بنسبة نجاح ٧٤% .

وتواصل " المحافظ " هاتفياً مع الأوائل بالمراكز الخمس الأولى لتهنئتهم بتفوقهم ، معربًا عن خالص امنياته لهم بدوام التوفيق والسداد، حيث أعلنت المديرية عن حصول الطالبة جنى محمد على المركز الأول والطالبة ندى أحمد على المركز الثانى ، وحصلت الطالبة جنا أحمد على المركز الثالث ، والطالبة مغفرة على محمد على المركز الرابع ، والطالبة دينا محمد على المركز الخامس والطالبة رنا حمادة على المركز السادس ، بينما حصلت الطالبة أميرة أحمد على المركز السابع و الطالبة مريم ابراهيم على المركز الثامن و الطالبة هنا سادات على المركز التاسع وحصل الطالب محمد حسين على المركز العاشر

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن إعلان النتيجه من خلال الرابط التالى بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب بالمجان وسيتم الإعلان عنها بالمدارس يوم الأربعاء

https://damietta-edu.com/.