صحه دمياط : طواريء بمستشفيات المحافظة خلال امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطلاب وضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية وغرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتدخل الفوري حال حدوث أي طوارئ.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التشديد بكافه المستشفيات على توافر الإمكانيات البشريه والطبية داخل المستشفيات مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح أن لجنة المتابعة تمر بشكل يومى على جميع المستشفيات للتأكد من الالتزام.