رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة بدمياط

أعلن الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والأجهزة استعدادًا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، وعلى هذا الصعيد، أجرى " محافظ دمياط " جولة ميدانية تفقد خلالها اللجان بمدرستي اللوزى الثانوية بنات و دمياط العسكرية الثانوية بنين ، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة مناسبة وآمنة تتيح أداء الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنظمة .

حضر الجولة الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والمقدم باسم محمد بمكتب المستشار العسكرى للمحافظة.

وفى سياق متصل ،، أكد " المحافظ " على متابعة جاهزية كافة اللجان وتوافر الإضاءة والهوية الجيدة ، والالتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة ، لتأمين الامتحانات والحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

ووجه كذلك تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية بمنع تواجد اى صور للاشغالات والباعة الجائلين وتكثيف حملات النظافة بمحيط اللجان ، كما تابع خطة تأمين اللجان و تجهيز الاستراحات للمراقبين المغتربين

وأوضح " الدكتور حسام الدين فوزى " أنه سيتم متابعة الموقف بشكل دورى من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة وذلك للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث بما يضمن انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق