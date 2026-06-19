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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط الجديدة تعلن خطة الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف قطاعات الجهاز، وتجهيز مقار لجان أربع مدارس بالمدينة والمخصصة لاستضافة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026 وتستمر حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026؛ ​في إطار السعي لتوفير مناخ تربوي ملائم وبيئة آمنة لطلاب شهادة الثانوية العامة.

​وأكد رئيس الجهاز، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات المعنية (التنمية، الزراعة، صيانة الكهرباء) بالعمل على مدار الساعة، وتكثيف الجهود؛ لتجهيز محيط المدارس واللجان من الداخل والخارج، بما يضمن راحة الطلاب وسلامتهم طوال فترة الإمتحانات.

​وشملت خطة العمل التي وجه بها المهندس أشرف فتحي محمود، عدة محاور رئيسية، مثل تكثيف حملات النظافة العامة حول أسوار المدارس ومداخلها، بالإضافة إلى رش وتعقيم اللجان والفصول الدراسية والممرات بصفة دورية للحفاظ على الصحة العامة​، وتنفيذ أعمال قص وتنسيق الأشجار والنباتات، وتهذيب المسطحات الخضراء داخل المدارس وفي المحيط الخارجي لها، لإضفاء مظهر جمالي وحضاري يبعث على الهدوء والطمأنينة في نفوس الطلاب، ​والبدء في تركيب مظلات وتندات أمام مقار اللجان لحماية الطلاب وأولياء الأمور من أشعة الشمس المباشرة في أثناء فترات الانتظار والدخول، ومراجعة شبكات الإنارة العامة المحيطة بالمدارس، والتأكد من كفاءة عمل منظومة المياه والكهرباء داخل المدارس لضمان عدم حدوث أي انقطاع مفاجئ أثناء سير الإمتحانات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة هي مسئولية مشتركة، ونحن في جهاز المدينة لا ندخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم اللوجستي وتذليل العقبات أمام سير العملية الإمتحانية بشكل يليق بمدينة دمياط الجديدة."

كما وجه رئيس الجهاز، بتشكيل غرفة عمليات وطوارئ تابعة للجهاز؛ لمتابعة الوضع ميدانيًا بصفة يومية، والتدخل السريع لحل أي مشكلات طارئة قد تواجه اللجان أو الطلاب، متمنيًا لجميع الطلاب والتلاميذ النجاح والتوفيق.

ويأتي ذلك، بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء برئاسة المحاسب عبدالمنعم قتيلو، وبالتنسيق مع ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط؛ تجسيدًا للتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والمجتمعية في دعم العملية التعليمية بالمدينة.

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