تعرف على الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزى





اجري الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة لتفقد مستشفى فارسكور المركزى، لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الاحلال والتجديد الذى تشهده المستشفى ، وذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

حيث استمع " الدكتور حسام الدين فوزى " الى شرح تفصيلى عن المشروع، الذى تبلغ مساحته ٨٧٠٠ متر مربع ، لإنشاء المستشفى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل و اشتراطات GAHAR، باجمالى ١٤٨ سرير واطلع كذلك على نسب التنفيذ والجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال.

وعلى هذا الصعيد،، ناقش " المحافظ " المعوقات التى تواجه الأعمال، مشددًا على الإسراع بخطوات التنفيذ ، لافتًا إلى أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير المستشفيات بما يتماشى مع رؤية التأمين الصحي الشامل لتوفير رعاية طبية على أعلى مستوى.