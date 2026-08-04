نيوكاسل يحدد بديل البرازيلي جيماريش بعد أنباء اقتراب انتقاله إلى صفوف آرسنال

حدد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم / الثلاثاء / بديل لاعب خط الوسط البرازيلي برونو جيماريش، الذي يقترب من الرحيل عن صفوف النادي والانتقال إلى نادي أرسنال، خلال الصيف الحالي .

وكانت تقارير أفادت في وقت سابق بتوصل أرسنال لاتفاق لإتمام صفقة ضم جيماريش قادمًا من نيوكاسل، خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وبدأ الماجبايز البحث عن بديل لجيماريش، حيث أفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية - في تقرير لها اليوم / الثلاثاء / - بأن إدارة النادي الإنجليزي تكثف جهودها للتعاقد مع الدولي الألماني فيليكس نميشا، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي يرتبط بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى 2030 .

وتسارعت وتيرة المفاوضات لضم الدولي الألماني بعد تقدم مفاوضات صفقة انتقال برونو جيماريش (٢٨ عامًا) إلى أرسنال، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 90 مليون يورو دون احتساب المكافآت.

ووفقًا للصحيفة، يرى النادي الإنجليزي في لاعب الوسط الألماني الإضافة المثالية لتعزيز خط وسطه، إلا أن المنافسة ستكون شرسة نظرًا لاهتمام أندية عملاقة مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالتعاقد مع اللاعب.

وتعمل إدارة أرسنال جاهدةً للتفوق على منافسيها في الدوري الإنجليزي الممتاز وضمان انضمام اللاعب الألماني هذا الصيف .