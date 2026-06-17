لجنة لإدارة منظومة الإعلانات بمدن دمياط



ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم ، اجتماع لجنة إدارة منظومة الاعلانات بالمحافظة، والذى جاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و أعضاء اللجنة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالى لمنظومة الاعلانات، و قيم التسعير و مناقشة آليات تعظيم الاستفادة من المساحات الإعلانية، و عدد من المحاور المُتعلقة بالمنظومة، وفقًا للمعايير المُنظمة وأُطر التنسيق الحضارى ورؤى الهوية البصرية .

وكلف " محافظ دمياط " اللجنة بدراسة بعض الموضوعات المطروحة على طاولة الاجتماع والعرض لاتخاذ قرار بشأنها ، مؤكدًا على تكاتف الجهود وذلك لتحقيق أعلى معايير الانضباط للمنظومة و تعظيم الموارد المالية و الإرتقاء بالشكل الحضارى للمدن