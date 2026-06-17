استعدادا لماراثون الثانوية العامة.. تعليم دمياط يتفقد لجان الامتحانات

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة ميدانية موسعة شملت عدداً من اللجان الامتحانية التابعة لإدارتي كفر سعد وفارسكور التعليميتين، وذلك للوقوف على اللمسات الأخيرة وتجهيز المقار الامتحانية بما يضمن توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب يؤهلهم لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

​وشهدت الجولة التفقدية تدقيقاً شاملاً من وكيل الوزارة لجميع المرافق والخدمات اللوجستية داخل المدارس المحددة كلجان امتحانية، حيث تابع بنفسه كفاءة وجودة الديسكات والمقاعد المخصصة للطلاب وضمان ملاءمتها للمرحلة العمرية، بالإضافة إلى اختبار منظومة الإضاءة والشبكات الداخلية، والاطمئنان التام على تشغيل المراوح بجميع الفصول لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، بجانب صيانة وتوفير مبردات المياه لضمان تقديم مياه شرب باردة ونقية للطلاب طوال فترة انعقاد اللجان.

​وأكد "عمارة" خلال لقائه بالقيادات التعليمية بمديريتي كفر سعد وفارسكور، أن المديرية تعمل بكامل طاقتها وجاهدة على مدار الساعة من أجل مصلحة الطلاب والطالبات، مشدداً على أن توفير سبل الراحة والهدوء والأمان لطلاب الثانوية العامة يعد واجباً وطنياً ومسؤولية أصيلة تتطلب تضافر جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية، وموجهاً بضرورة تذليل أي عقبات قد تظهر فوراً وتشكيل غرف عمليات فرعية متصلة بالغرفة المركزية لسرعة التعامل مع أي طارئ قبل وأثناء سير الامتحانات.