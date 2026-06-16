لجنة لاختيار قيادات جديدة في مديريات دمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية.

جاءت اللجنة بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة، والدكتور باسم الديك عميد كلية الطب بجامعة دمياط و الدكتور أحمد الجمل وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمياط والأستاذة فتحية الديب مدير مديرية التنظيم والإدارة

حيث أجرى المحافظ، وأعضاء اللجنة المقابلات مع المتقدمين ، و فتح باب المناقشات معهم حول عدد من الموضوعات أبرزها مقترحاتهم لتطوير العمل والمهارات الشخصية و آلية إدارة الأزمة وحل المشكلات و إتخاذ القرار السليم ، كما تم فحص أوراقهم لاختيار الأكثر والأنسب لإنجاز المهام ، وذلك وفقًا لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مُسبقاً.

وأكد " محافظ دمياط " أنه يتم اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف لدعم رؤية المحافظة نحو ضخ دماء جديدة ، بالوظائف القيادية ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير منظومة العمل وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.