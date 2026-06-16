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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«مشروع الدلتا الجديدة.. أحد ركائز الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة» ندوة بإعلام دمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثيفية بعنوان «مشروع الدلتا الجديدة.. أحد ركائز الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة»، بالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط، وبرعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد أحد أبرز المشروعات القومية التي تجسد رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إعادة رسم الخريطة الزراعية، والتوسع في الرقعة الزراعية والعمرانية خارج نطاق الوادي القديم، بما يعزز جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

ادارة الموارد

أوضح أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتخطيط العلمي والإدارة الرشيدة للموارد، ويسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة.

اهميه المشروع 

ومن جانبه، أكد المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مجال التوسع الزراعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتقليص الفجوة الغذائية.
واضاف أن المشروع يقوم على رؤية تنموية متكاملة تشمل استصلاح الأراضي، وإنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية حديثة تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، بما يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية.

كما لفت إلى أن المشروع يحمل بُعدًا بيئيًا مهمًا في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، من خلال التوسع في الرقعة الخضراء، بما يسهم في الحد من آثار التغيرات المناخية، وزيادة قدرة النظم البيئية على امتصاص الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن مشروع الدلتا الجديدة يُمثل أحد أهم المشروعات القومية، ويجسد رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.

دمياط محافظ دمياط ندوة اعلام دمياط

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