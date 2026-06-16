تداول 6 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13015 طن تشمل : 5387 طن علف بنجر و 4098 طن كسب صويا و 1530 طن زيت و 2000 طن بضائع متنوعة .



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37402 طن تشمل : 11100 طن خردة و 4492 طن حديد و 890 طن خشب زان و 1700 طن ابلاكاش و 13420 طن ذرة و 5067 طن قمح و 733 طن فول .

بينما أوضح البيان، إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 770 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الوارد 926 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3045 حاوية مكافئة .

وأكد البيان على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172972 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128508 طنًا ، كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6016 حركة .