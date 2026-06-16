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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 6 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13015 طن تشمل :   5387 طن علف بنجر و 4098 طن كسب صويا و 1530 طن زيت و 2000 طن بضائع متنوعة .


كما  أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37402 طن تشمل : 11100 طن خردة و 4492 طن حديد و 890 طن خشب زان و 1700 طن ابلاكاش و 13420 طن ذرة و 5067 طن قمح و 733 طن فول .

بينما أوضح البيان، إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 770 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الوارد 926 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3045 حاوية مكافئة .

وأكد البيان على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172972 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128508 طنًا ، كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6016 حركة .

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