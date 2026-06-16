وفد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث يبحث مع جامعة دمياط تعزيز التعاون لربط البحث العلمي بالصناعة

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس جامعة دمياط، وفد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث برئاسة محمد عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الغرفة وجامعة دمياط ممثلة في كلية الفنون التطبيقية، بهدف تعزيز الربط بين الصناعة والبحث العلمي في مجال صناعة الأثاث، بحضور الدكتورة غادة محمد الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية.

وضم وفد الغرفة المهندسة نهى نهاد – المدير التنفيذي ، و إكرامي فهمي ، مدير دعم الأعضاء ، نادر عبد الله ،مسؤول التدريب ، أحمد خليف مسؤول مكتب الغرفة بدمياط.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الجامعة بحاجة إلى شركاء صناعيين لتطبيق مخرجات البحث العلمي، كما أن القطاع الصناعي يحتاج إلى الخبرات العلمية والاستشارية التي توفرها الجامعة باعتبارها بيت خبرة متخصصًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية تطوير صناعة الأثاث في دمياط لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع جودة المنتجات.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين، بما يحقق الأهداف المرجوة في مجالات التدريب، والبحث العلمي التطبيقي، وتطوير المنتجات، ودعم الابتكار في صناعة الأثاث.

من جانبه، أكد محمد عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة ، أن صناعة الأثاث في دمياط تمتلك إرثًا وحضارة صناعية عريقة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في تطوير الصناعة والحفاظ على هويتها المتميزة، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والعمل المشترك لوضع برامج ومبادرات عملية تسهم في ربط الصناعة بالبحث العلمي، ودعم مسيرة تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.