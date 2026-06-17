لتنفيذه بشكل عاجل.. محافظ دمياط يوجه بسرعة دراسة تخصيص أرض لإنشاء موقف سيارات في قرية جمصة

واصل الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط جولته الميدانية بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ بتفقد قطعة الأرض المخصصة لإنشاء موقف سيارات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد ومحمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

واطلع المحافظ على الموقع المقترح، موجهًا بدراسة كل الجوانب الفنية اللازمة لسرعة تنفيذ المشروع، بما يسهم في القضاء على المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ دمياط حرص المحافظة على تنفيذ مشروعات خدمية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات