تعليم دمياط يستعد لتأمين وانضباط 42 لجنة للثانوية العامة

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا ومكثفًا اليوم مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة؛ وذلك للوقوف على اللمسات الأخيرة والجاهزية القصوى للجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

​شهد الاجتماع حضور ممثلي اللجنة الثلاثية، وإدارات الإحصاء، والتطوير التكنولوجي، والتعليم الثانوي، وشؤون الطلاب، بالإضافة إلى إدارة الأمن بالمديرية، وذلك في إطار تطبيق الخطط الاستباقية لضمان سير العملية الامتحانية بكل دقة ويسر، ووفقًا لأعلى معايير الانضباط والراحة لأبنائنا الطلاب.

​واستهدف الاجتماع بشكل أساسي استعراض ومناقشة التعليمات المشددة الصادرة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تركز على توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة وخالية من أي معوقات تشوب هدوء اللجان، مع التأكيد على التصدي بكل حزم لأي محاولات للخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

​وشدد "وكيل الوزارة" خلال اللقاء على أن توجيهات الوزير تعد خارطة طريق لجميع قيادات التعليم في المحافظة، مشيرًا إلى أن المسؤولية مشتركة وتتطلب تضافر الجهود كافة لتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات جميعها أمام الطلاب والمراقبين على حد سواء خلال الماراثون الامتحاني.

​وفي سياق متصل، اطمأن ياسر عمارة على انتهاء الاستعدادات اللوجستية والفنية كافة داخل مقار اللجان بمدارس المحافظة، والبالغ عددها 42 لجنة امتحانية رئيسية موزعة على الإدارات التعليمية بدمياط كافة.

وتستقبل هذه اللجان هذا العام إجمالي 17403 طلاب وطالبات في مختلف الشعب، بالإضافة إلى التأكد من توافر سبل التهوية والإضاءة الجيدة، وتجهيز استراحات المراقبين ورؤساء اللجان وتزويدها بسبل الإعاشة والراحة اللازمة كافة تيسيرًا عليهم.

​وفي ختام الاجتماع، وجه "وكيل الوزارة" تكليفات حاسمة لمديري الإدارات التعليمية ومعاونيهم بضرورة التواجد الميداني المستمر، وتقديم الدعم الكامل وغير المحدود لرؤساء اللجان؛ لضمان فرض الانضباط والالتزام التام بمحيط اللجان من الخارج بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحلية بالمحافظة.

​وأكد "عمــارة" على أهمية منع أي تجمعات خارج المقار، وتوفير حرم آمن حول كل مدرسة؛ لضمان وصول الطلاب إلى قاعات الامتحانات بسلامة واطمئنان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية ستعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.