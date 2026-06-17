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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الضغوط النفسية للمرأة وسبل مواجهتها.. ندوة بدمياط

وحده تكافؤ الفرص
وحده تكافؤ الفرص
زينب الزغبي

نظمت وحده تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط،  بالشراكة مع فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط
وقسم الطب النفسي وعلاج الإدمان بكليه الطب بجامعه الازهر واداره الوعظ بمنطقه دمياط الازهريه  ندوة توعوية بعنوان "الضغوط النفسية للمرأة وسبل مواجهتها"، وذلك في إطار الجهود  لتعزيز الصحة النفسية للمرأة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الدعم النفسي والأسري للمرأة في مختلف مراحل حياتها.

جاءذلك  بحضور، مروه نبيل مدير وحده تكافؤالفرص ومقررفرع المجلس القومي للمراه ، والدكتور محمد ابو العباس رئيس قسم الطب النفسي وعلاج الإدمان بكليه طب جامعه الازهر ، والدكتور محمد مصطفي،مدير اداره التوجيه بمنطقه دمياط الازهريه
واعضاء،وحده تكافؤ الفرص وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الشريكة وعدد من السيدات والفتيات.من مختلف مديريات الخدمه بالمحافظه

ومن جانبه ، اشار الدكتور محمد أبو العباس، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر،  أن الضغوط النفسية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه المرأة في ظل تعدد الأدوار والمسؤوليات، مشيرًا إلى أهمية الاكتشاف المبكر لمظاهر الضغوط النفسية وطلب الدعم المتخصص عند الحاجة، مع ضرورة تبني أساليب صحية للتعامل مع التوتر والضغوط اليومية.
وأوضح  أن الدين الإسلامي أولى اهتمامًا كبيرًا بالصحة النفسية للإنسان، مؤكدًا أن القيم الدينية السمحة تسهم في تعزيز الاستقرار النفسي وبناء الشخصية المتوازنة القادرة على مواجهة التحديات، كما شدد على أهمية دور الأسرة والمجتمع في تقديم الدعم والمساندة للمرأة.
وشهدت الندوة حوارًا تفاعليًا مع الحضور، تناول أبرز المشكلات والضغوط التي تواجه المرأة في بيئة العمل والأسرة، وآليات التعامل معها بصورة إيجابية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الدعم النفسي والتوعية الدينية والمجتمعية لتحقيق حياة أكثر استقرارًا وأمانًا للمرأة.
وفي ختام الندوة، أعرب الحضور عن تقديرهم للموضوعات المطروحة والاستفادة الكبيرة من النقاشات التي شهدتها الندوة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التوعوية التي تسهم في دعم المرأة وتمكينها نفسيًا واجتماعيًا بما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى ندوة

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