إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر باستخدام جهاز البرونكوسكوب لأول مرة بدمياط

نجح الفريق الطبي بمستشفى دمياط العام ، في إنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر بعد وصوله في حالة حرجة إثر وجود جسم غريب بالشعب الهوائية أدى إلى صعوبة شديدة في التنفس وتدهور حالته الصحية، مما استدعى حجزه على جهاز التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة للأطفال.

ونظرًا لدقة الحالة وحاجتها إلى تدخل عاجل باستخدام منظار الشعب الهوائية (البرونكوسكوب)، تم التنسيق مع غرفة الطوارئ بوزارة الصحة والسكان لتحويل الطفل إلى إحدى المحافظات الأخرى التي يتوافر بها هذا النوع من التدخلات الدقيقة. إلا أن وصول جهاز البرونكوسكوب حديثًا إلى مستشفى دمياط العام، تمكّن الفريق الطبي من التعامل مع الحالة داخل المحافظة دون الحاجة إلى تحويلها خارج دمياط.

وتم توافر الجهاز وكفاءة الفرق الطبية، تم إجراء منظار الشعب الهوائية واستخراج الجسم الغريب بنجاح، لتبدأ بعدها مرحلة الرعاية المكثفة والمتابعة الدقيقة داخل قسم العناية المركزة للأطفال.

كما ساهم أطباء قسم الأطفال والعناية المركزة للأطفال في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للطفل على مدار الساعة حتى تعافيه الكامل.

وعقب نجاح التدخل الطبي، استمر الطفل داخل العناية المركزة للأطفال لمدة 3 أيام على جهاز التنفس الصناعي تحت متابعة دقيقة من الفريق الطبي، ثم تم فصله عن الجهاز بعد تحسن حالته واستقرار وظائفه الحيوية، واستمر داخل العناية المركزة لمدة 3 أيام أخرى لاستكمال العلاج والمتابعة حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى بحالة صحية مستقرة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، والدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبمتابعة الدكتور أحمد خليل وكيل المديرية للطب العلاجي، وبإشراف الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام