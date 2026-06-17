محافظ دمياط يوجه بـ الارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية





أجرى الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، جولة ميدانية بقرية جمصة، بمركز كفر البطيخ تفقد خلالها مركز شباب القرية، وذلك في إطار متابعته المستمرة للارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة.

وخلال الجولة، التى جاءت بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة و الأستاذ محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، تفقد " المحافظ" موقف المركز على الطبيعة، واكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في إنشاء سور للمركز، بما يسهم في تأمينه والحفاظ على منشآته، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم مراكز الشباب وتطويرها بما يحقق الاستفادة القصوى لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، وخاصة قطاع الشباب والرياضة، بما يواكب جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.