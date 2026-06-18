السكك الحديدية تكشف تفاصيل خروج قطار دمياط – القاهرة عن القضبان بطنطا

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا إعلاميا أشارت فيه الى انه أثناء دخول القطار رقم 994 / 2485 دمياط – القاهرة إلى محطة طنطا ، بسرعة منخفضة استعدادًا للتوقف على الرصيف رقم ٤ بالمحطة، خرج جرار القطار والبوجي الأمامي للعربة التالية للجرار عن القضبان على التحويلة رقم و٤.

وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى موقع الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية للتعامل معها ، وتم ضم الجرار رقم ٢٥٣٨ واستكمال رحلة القطار إلى القاهرة .

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو تأثير علي حركة التشغيل علي الشبكة ، وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.