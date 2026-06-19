تعليم دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2026

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ياسر عمارة، برفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المدارس لاستقبال ماراثون أمتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية العامة ، و توفير المناخ الهادئ والمناسب لضمان أداء الامتحانات بشكل سليم.

جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده اليوم الجمعة مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، للوقوف على الاستعدادات النهائية قبيل انطلاق الماراثون الامتحاني يوم الأحد المقبل.

وطالب وكيل الوزارة - خلال الاجتماع - بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقار اللجان نهائياً، مشيراً إلى أن هذا الحظر يطبق بحسم على الطلاب والملاحظين؛ على حد سواء لمنع أي محاولات للإخلال بأعمال الامتحانات، فضلا عن مراعاة العامل النفسي والظروف الصحية للطلاب، والاطمئنان عليهم حتى الدقائق الأخيرة من وقت الامتحان، مؤكداً أن الدور الأساسي لرئيس اللجنة والمراقب هو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون استثناء.

وتناول الاجتماع، استعراض شامل للتفاصيل الفنية والجزئيات المتعلقة بعمل رئيس اللجنة، حيث تم تفنيد أبرز الأخطاء والمواقف الشائعة وسبل التعامل القانوني والتربوي الصحيح معها. كما تم التنبيه على آليات تدقيق بيانات الطلاب؛ حيث حظر وكيل الوزارة بقيام أي مسؤول بكتابة أو استكمال بيانات الطالب في حال نقصانها، مع التأكيد على ضرورة مراجعة البيانات وتوقيع الملاحظين بصحتها لضمان سلامة أوراق الإجابة.