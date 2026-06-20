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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 9 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن ، بينما غادرت  12 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20200 طن تشمل : 100 طن يوريا و 3300 طن كسب صويا و 16800 طن بضائع متنوعة .
 

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37058 طن تشمل : 4230 طن خردة و 10741 طن حديد و 1486 طن خشب زان و 16100 طن قمح و 1355 طن فول صويا و 3146 طن بضائع متنوعة .

واكد البيان على أنه قد صل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169151 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94814 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4797 حركة .

دمياط ميناء دمياط سفن دمياط حاويات وبضائع عامه

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