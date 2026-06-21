محافظ دمياط يلتقي بالمواطنين في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالبراشية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، بالوحدة المحلية لقرية البراشية ، وذلك بحضور ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وتابع " المحافظ " ملفات العمل بالوحدة المحلية، و التصالح فى مخالفات البناء ، مشيدا بجهود رئيس الوحدة القروية الأستاذة أميرة سليمان ، للارتقاء بمنظومة العمل بالقرية مقررًا صرف مكافأة مالية لها .

كما ثمن جهود نائب رئيس الوحدة المحلية للقرى فيفى البرمبالى، حيث أكد أن المحافظة تعمل دائمًا على تشجيع المتميزين.