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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 استقبل ميناء دمياط 12 سفينة وغادرته 14 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول بشأنها 26 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما بلغ إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الميناء 24 سفينة تحت الشحن والتفريغ.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 12 ألفا و798 طنا شملت 4903 أطنان علف بنجر، و7895 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34 ألفا و201 طن شملت 11 ألفا و329 طن خردة، و2188 طن حديد، و701 طن خشب زان، و3500 طن قمح، و8891 طن فول صويا و7592 طن بضائع متنوعة.

وتابعت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1394 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 178 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3137 حاوية مكافئة.

وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 167 ألفا و772 طنًا، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132 ألفا و796 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4895 حركة.

ميناء دمياط السفن حاويات بضائع

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