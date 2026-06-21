مبادرة "خطوة لقرية أفضل" تنطلق بقرى دمياط



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية بمركز فارسكور رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بالمبادرة التى أطلقتها المحافظة " خطوة لقرية أفضل "، وذلك بحضور ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

حيث استهل " المحافظ " الجولة بمتابعة الأعمال الجارية لتطهير الترعة الشرقاوية من خلال مديرية الرى ، وذلك مرورًا بعدد من قرى المركز ، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة للتنفيذ.

كما تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة مداخل قري شرباص و البراشية والعبيدية والحورانى، واطلع على ما تم تنفيذه بقرى المركز خلال الفترة الماضية والتى تضمنت تكثيف لحملات النظافة رفع الاشغالات وزراعة نحو ٥٥٦ شجرة ، وتجميل ٢٤ منطقة و دهان البلدورات ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتطهير ٦الترع وتجريف الشوارع ، وأكد " محافظ دمياط " على تكثيف الأعمال، وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى للقرى و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعلى هذا الصعيد،، شدد " المحافظ " على رئيس الوحدة القروية بالحورانى على تكثيف حملات النظافة والتصدى للمخالفات والإشغالات، مقررًا مجازاته لتدنى مستوى العمل.