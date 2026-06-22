شاطرة من صغري.. جنى ندا الأولى على دمياط في الشهادة الاعدادية تكشف سر تفوقها

طول عمري هدفي هو التفوق والتميز، وامى كانت أكبر داعم اى، بهذا الكلمات بدأت جنى محمد ندا الأولى على مستوى محافظة دمياط في الشهادة الإعدادية، حديثها مع “ صدى البلد”.

مكالمه محافظ دمياط

وأشارت جني، إلى أنها تلقت المكالمه الهاتفيه من الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط مع والدتها لتهنئتها بحصولها على المركز الأول، وقامت والدتها فور انتهاء المكالمه بالسجود شكر لربنا على كرمه وحصول ابنتها على هذا المركز.

الفوز في المسابقات

واوضحت جنى انها كانت تشارك في الكثير من المسابقات والفوز بها وآخرهم منذ شهرين مسابقه التحدث بالفصحى وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التحدث بالفصحى.

وتابعت، أن تفوقها العلمى لم يتعارض مع شغفها بالمشاركة في مسابقات القاء الشعر والتحدث بالفصحى وايضا حرصها على أن تحصل على المراكز الاولى دائما.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لوالدتها والتى جعلتها متفوقه منذ الصغر وكانت دائما اكبر داعم لها وكذلك أسرتها واصدقاءها ومدرسينها.