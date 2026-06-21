برقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك في الشهادة الإعدادية بدمياط

أعلنت منذ قليل، نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة دمياط.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم عن النتيجة من خلال الرابط التالى بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب بالمجان وسيتم الإعلان عنها بالمدارس يوم الأربعاء

https://damietta-edu.com/



وكان الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اعتمد اليوم ، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية العامة عدد ٣٣٦٣١طالب وطالبة، حضر منهم ٣٢٨٩٦طالب ونجح ٢٤٣٤٦ طالب ، بنسبة نجاح ٧٤% .

وقد تواصل " المحافظ " هاتفياً مع الأوائل بالمراكز الخمس الأولى لتهنئتهم بتفوقهم ، معربًا عن خالص امنياته لهم بدوام التوفيق والسداد، حيث أعلنت المديرية حصول الطالبة جنى محمد على المركز الأول والطالبة ندى أحمد على المركز الثانى ، كما حصلت الطالبة جنا أحمد على المركز الثالث ، والطالبة مغفرة على محمد على المركز الرابع ، والطالبة دينا محمد على المركز الخامس والطالبة رنا حمادة على المركز السادس ، بينما حصلت الطالبة أميرة أحمد على المركز السابع و الطالبة مريم ابراهيم على المركز الثامن و الطالبة هنا سادات على المركز التاسع وحصل الطالب محمد حسين على المركز العاشر.