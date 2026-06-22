أوقاف دمياط تواصل رسالتها الدعوية والقرآنية بالمساجد

واصلت مديرية أوقاف دمياط ، تنفيذ خطتها الدعوية والقرآنية بمختلف مساجد المحافظة، من خلال برامج وأنشطة متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع، وتُسهم في نشر صحيح الدين وترسيخ القيم والأخلاق.

وشهدت المساجد، تنفيذ الدرس المحوري، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الديني والفكري، وبيان المفاهيم الصحيحة المستنيرة، إلى جانب دروس الواعظات للسيدات، التي تقوم بدور مهم في بناء الوعي الأسري والمجتمعي، ونشر الثقافة الدينية الرشيدة بين النساء.

برنامج صيفي للطفل

كما تواصلت فعاليات البرنامج الصيفي للطفل، والذي يشهد إقبالًا متميزًا من الأطفال، لما يقدمه من أنشطة تربوية ودينية وثقافية تُسهم في غرس القيم والأخلاق، وتنشئة جيل واعٍ ومحب لدينه ووطنه.

ندوة توعوية

وفي الجانب القرآني، استمرت مقارئ الجمهور التعليمية بالمساجد، لتعليم التلاوة الصحيحة وأحكام التجويد وتصحيح التلاوة، وربط المصلين بكتاب الله عز وجل، بما يُعزّز رسالة المسجد العلمية والدعوية.

وتؤكد مديرية أوقاف دمياط استمرارها في تنفيذ خطتها الدعوية والقرآنية وفق رؤية وزارة الأوقاف، التي تستهدف بناء الإنسان، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الدور الريادي للمسجد في خدمة المجتمع، ليظل منارةً للعلم والهداية ومركزًا لنشر القيم والوعي الرشيد.