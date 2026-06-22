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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدارس دمياط تحصل على شهادة "الجودة والاعتماد"

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

 تقدم  ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بخالص التهاني للإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، والتي نجحت في الحصول علي شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشاد "وكيل الوزارة" بالجهود المخلصة التي بذلتها الفرق التعليمية داخل هذه المؤسسات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً حقيقياً بالارتقاء بالعملية التعليمية وتطبيق أعلى المعايير المؤسسية والتربوية.

تأتي هذه التهنئة بالتزامن تهنئة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تتوج جهود إدارات قياس الجودة والتطوير المستمر بالمديرية والإدارات التعليمية. وقد أسفرت هذه الجهود عن انضمام كوكبة جديدة من المدارس بمختلف المراحل الدراسية إلى قوائم الاعتماد، وتشمل مراحل رياض الاطفال ومدارس التعليم الأساسي ومدارس التجربيات بنوعيها.

واوضح "وكيل الوزارة" إن الحصول على شهادة الجودة ليس مجرد تكريم، بل هي خطوة مميزة نحو تحسين بيئة التعلم، وتطوير الأداء المؤسسي لجميع الكوادر التعليمية والطلاب على حد سواء، بما يضمن تقديم تعليم متميز يليق بأبناء محافظة دمياط.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تواصل خطتها الطموحة لتأهيل وتطوير كافة المدارس بالمحافظة، تمهيداً لإدراجها تباعاً ضمن منظومة الجودة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتعليم المستدام وتطوير رأس المال البشري.

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