تنسيق الجامعات 2026.. ارتفاع المجاميع يربك حسابات الطب والصيدلة

أكد الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم العالي، أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام شهدت اختلافين رئيسيين عن العام الماضي والعامين السابقين، يتعلق الأول بزيادة أعداد الطلاب الناجحين، بينما يرتبط الثاني بارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة في شعبة علمي علوم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": "السنة دي نتيجة الثانوية العامة فيها حاجتين مختلفتين عن السنة اللي فاتت، الأولى إن إحنا عندنا عدد أكبر من الطلاب ناجحين، نجح منهم 50 ألف زيادة في الدور الأول، يعني أنا عندي أول حاجة 50 ألف أكثر من السنة اللي فاتت في الناجحين في الدور الأول، ده المؤشر الأول".

وتابع: "المؤشر الثاني، الطلاب في شعبة علمي علوم حاصلين على مجاميع كبيرة في الشريحة اللي فوق 93% فيما فوق، وهذه الشريحة فيما فوق بتديني دلالة مهمة تخص كليات الطب، وقد تكون هي الأكثر تأثرًا بالتكراري للمجاميع هذا العام".

وأوضح: "كليات الطب السنة اللي فاتت كانت واقفة عند 91.12%، 373.6 درجة من 410، السنة دي عدد الحاصلين على هذا الرقم عددهم 14 ألف طالب، السنة اللي فاتت كان نفس الرقم ده واقف عنده 10700 طالب فقط".

وأضاف: "العلاج الطبيعي غالبًا هيبقى في إطار قريب من السنة اللي فاتت، والصيدلة هتنزل درجة في حدود 89.4% أو 89.5%".