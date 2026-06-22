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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط: مشروعات الطلاب تمثل أفكارًا واعدة لخدمة البيئة والمحافظة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، مشروعات كلية الهندسة بجامعة حورس، وذلك بحضور  الدكتور عادل ضيف، عضو مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد ضبعون، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور حاتم خاطر، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والمهندس شريف كامل، نقيب المهندسين.


وتضمنت الجولة تفقد عدد من مشروعات طلاب كلية الهندسة بقسمي العمارة والهندسة المدنية، والتي تستهدف تقديم حلول وأفكار مبتكرة قابلة للتطبيق لدعم جهود التنمية وخدمة المجتمع بمحافظة دمياط.


كما شهد المحافظ مناقشة مشروع “واجهات مائية مرنة ومستدامة بيئيا" والذي يهدف إلى تطوير واجهات وسواحل مائية مستدامة وقادرة على مواجهة التغيرات البيئية وعوامل النحر، بما يسهم في دعم المناطق الساحلية وحمايتها من التأثيرات البيئية المختلفة.


وأكد الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، فخره بما شاهده من مشروعات طلابية متميزة داخل جامعة حورس، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تلك المشروعات في دعم خطط المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.


وأضاف المحافظ أنه يحرص على متابعة المشروعات التي تحمل أفكارًا عملية تخدم البيئة والمجتمع، موجّهًا الشكر لكلية الهندسة والقائمين عليها لدعمهم المستمر للمشروعات والأبحاث التطبيقية التي تواكب احتياجات المحافظة.


كما تفقد المحافظ عددًا من مشروعات الكلية، وشهد سيمنارًا علميًا حول معالجة الخرسانة باستخدام ثاني أكسيد الكربون، باعتباره أحد الاتجاهات الحديثة الداعمة للاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية بقطاع التشييد والبناء.


وفي ختام الجولة، أشاد بالمستوى العلمي والبحثي الذي تشهده جامعة حورس، ودورها في ربط البحث العلمي بالقضايا التنموية وخدمة المجتمع.

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