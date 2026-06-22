بحضور محافظ دمياط.. احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

شهد حسام الدين فوزي محافظ دمياط، احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم، التي نظمها جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار دعم جهود نشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الوعي بأهميته في إنقاذ الأرواح.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد خليل، وكيل مديرية الصحة بدمياط، والأستاذ أحمد عوض، رئيس جمعية الهلال الأحمر بدمياط، والأستاذ سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية بمدينة دمياط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمتطوعين بالمجتمع المدني.

وأكد محافظ دمياط، على أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر في دعم المنظومة الصحية والمشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية، مشيدًا بجهود المتطوعين في نشر ثقافة التبرع بالدم والمساهمة في توفير أكياس الدم للحالات الحرجة والطارئة.

ومن جانبها، قامت جمعية الهلال الأحمر بدمياط بتكريم المحافظ، تقديرًا لدعمه المستمر لأنشطة الجمعية وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات الإنسانية والصحية بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية عددًا من الفعاليات التوعوية التي استهدفت التأكيد على أهمية التبرع بالدم باعتباره رسالة إنسانية تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، فضلًا عن تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في حملات التبرع بالدم.