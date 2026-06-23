مجلس النواب يستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة دميـاط

استقبل المجلس- اليوم - وفداً من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الحقوق - جامعة دمياط ، حيث حضروا جانبًا من الجلسة العامة من شرفات قاعة المجلس، للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات داخله، وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب.



كما تم تنظيم جولة تفقدية للوفدداخل أروقة المجلس، استمعوا خلالها إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية في مصر، وآليات صياغة القوانين، وكيفية ممارسة العمل النيابي بصورة عملية، وذلك في إطار رفع مستوى وعي الشباب والطلاب بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.