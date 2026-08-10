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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي باكستاني سابق: إغلاق مضيق هرمز يسبب كوارث للاقتصاد العالمي

هرمز
هرمز
عادل نصار

قال السفير جميل خان الدبلوماسي الباكستاني السابق، إنّه لا يوجد طريق أمام الجانبين الإيراني والأمريكي سوى المفاوضات، موضحًا أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، وهو ما يسبب الكثير من الكوارث للاقتصاد العالمي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تقترب من الانتخابات، في وقت ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي.

وأوضح السفير جميل خان أن الأسعار المرتفعة تمثل ضغطًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن سعر الجالون في لوس أنجلوس يبلغ حاليًا نحو 7 دولارات، وهو سعر مرتفع للغاية.

وتابع، أن هناك نقطة رئيسية في إسلام آباد للتوسط في هذه المفاوضات، إلى جانب عُمان، مؤكدًا أن الجميع يضغط من أجل المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي الباكستاني السابق إلى أن ما تشير إليه هذه التحركات هو أن البند العاشر من مذكرة التفاهم ينص على صادرات النفط الإيرانية وبيعها، إلى جانب إطلاق بعض الأصول الإيرانية المجمدة. وأضاف أن هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى الوصول إلى اتفاق مستدام.

الدبلوماسي الباكستاني السفير جميل خان المفاوضات هرمز

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