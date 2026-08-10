ميسرة بكور: تعافي الاقتصاد الألماني كان هشًا وأصل المشكلة عميق

قالت ميسرة بكور مدير المركز الأوروبي للدراسات، إنّ تراجع أسعار العقارات التجارية في ألمانيا بعد 5 فصول من التعافي يمثل دليلًا على أن التعافي كان هشًا، موضحًا أن أصل المشكلة عميق، نتيجة تراكمات امتدت على مدى 5 سنوات على الأقل منذ جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، إلى جانب التغيرات والمشكلات الجيوسياسية المتعلقة بمنطقة الشرق العربي، والتي تؤثر أيضًا على الاقتصاد وسلاسل التوريد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، مقدمة النشرة الاقتصادية، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العلاقة بين الاقتصاد وسلاسل التوريد وأسعار الطاقة والعقارات التجارية تتمثل في أن غياب سلاسل التوريد وعدم عمل الاقتصاد بشكل جيد يدفع الشركات إلى عدم الاستثمار، وعدم الحصول على المزيد من القروض أو افتتاح فروع جديدة والحصول على مستودعات إضافية، وبالتالي لا يتوافر طلب على العقارات من جانب الشركات.

وأكد أن الحرب والمشكلات الجيوسياسية وسلاسل التوريد ترتبط بشكل مباشر بسوق العقارات، طالما لا توجد فرص للاستثمار ولا توسع من جانب الشركات.

وأشار مدير المركز الأوروبي للدراسات إلى أن التحول إلى العمل الرقمي والعمل الهجين منذ جائحة كورونا، بما في ذلك العمل من المنزل، أدى إلى انخفاض الطلب على العقارات التجارية، موضحًا أن هذا يتعلق تحديدًا بالشق التجاري من السوق، إذ لم تعد هناك حاجة إلى المزيد من المكاتب.

وذكر، أن المكاتب والمباني القديمة لم تعد محط اهتمام الشركات، في ظل توجه الجميع حاليًا نحو الطاقة الجديدة والمكاتب الصديقة للبيئة، وهو ما أثر أيضًا على قطاع العقارات.

