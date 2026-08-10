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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيدة خديجة الإعدادية بنات تستضيف تحكيم مسابقتي الكاريكاتير وتنمية القدرات الصحفية

الفعالية بتعليم جنوب سيناء
الفعالية بتعليم جنوب سيناء
ايمن محمد

استضافت مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات بالعاصمة طور سيناء، اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، فعاليات ختام وتحكيم أنشطة مركز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية الصيفية، إلى جانب فعاليات التحكيم الحي لمسابقة الكاريكاتير، وذلك برعاية الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وبحضور لجنة تحكيم وزارية من وزارة التربية والتعليم.

وضمت لجنة التحكيم الوزارية كلًا من الدكتورة منال مجدي، والدكتور طاهر منصور، وحمدي عوض.

واستقبل سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أعضاء لجنة التحكيم، نائبًا عن الدكتورة وفاء رضا، ناقلًا إليهم تحياتها وترحيبها بهم على أرض المحافظة، ومتمنيًا للجنة التوفيق في أداء مهامها.

وشهدت فعاليات التقييم حضور محمود العبد، مدير العلاقات العامة بالمديرية، وحازم إبراهيم، موجه عام الإعلام التربوي بالمديرية، وعبد الحميد مهنا، موجه أول الإعلام التربوي بالمديرية، وشريف عبد العزيز، موجه الإعلام بإدارة طور سيناء التعليمية، إلى جانب عدد من أخصائيي الصحافة والإعلام التربوي.

وبدأت مراسم الاحتفالية بتقديم عزام دياب، كبير الإعلاميين التربويين بجنوب سيناء، الذي رحب بأعضاء لجنة التحكيم، أعقب ذلك كلمة لسامي الجندي، أعرب خلالها عن تقديره لجهود اللجنة، مشيدًا بما يقدمه الإعلام التربوي بجنوب سيناء من نماذج مشرفة في اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها وتنمية مهاراتها.

وأكد الجندي أن حصول جنوب سيناء على 13 مركزًا متقدمًا على مستوى الجمهورية في مختلف مسابقات الإعلام التربوي، يمثل ثمرة مباشرة للعمل المتواصل والتدريب المستمر، موجهًا الشكر إلى القيادات التعليمية لدعمها المتواصل للأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة والتميز.

وعلى هامش فعاليات التحكيم، جرى تكريم عدد من أخصائيي الإعلام الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وهم: عزام دياب، ومحمد حجاج، وسحر عبد الحميد، وأحمد عبده، وداليا عبد الحليم، ووفاء عبد النبي، وآية فوزي، تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم الأنشطة الإعلامية والصحفية، ورعاية المواهب الطلابية.

وتفقدت لجنة التحكيم الوزارية الأعمال الصحفية والإعلامية المشاركة في معرض مركز تنمية القدرات الصيفية، واطلعت على ما قدمه الطلاب والطالبات من أعمال تعكس ما اكتسبوه من مهارات وخبرات في مجالات الصحافة والإعلام، بما يعكس جهود القائمين على الأنشطة في اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها.

كما شهدت الفعاليات تحكيمًا حيًا لمسابقة الكاريكاتير، بمشاركة خمسة طلاب من المراحل التعليمية المختلفة، حيث قام الطلاب بتنفيذ أعمالهم أمام لجنة التحكيم خلال وقت محدد، وفقًا للقواعد والمعايير المنظمة للمسابقة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بالأنشطة الصحفية والإعلامية والفنية، ودورها في اكتشاف مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم، وتشجيعهم على الإبداع والتعبير عن أفكارهم، بما يسهم في إعداد جيل من الطلاب القادرين على وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

جنوب سيناء تعليم النشاط الصيفي تكريم طور سيناء

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